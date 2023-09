© Foto: Sebastian Gollnow/dpa - dpa-Bildfunk



In einer UBS-Studie zu Chinas E-Auto-Aktien sticht ein Name hervor: BYD. Mit dem Modell 'Seal' tritt BYD gegen Teslas 'Model 3' an. Doch was macht BYD so besonders und welche E-Auto-Aktien empfiehlt die UBS noch?

Die UBS hat kürzlich in ihrer Research Note 'The rise of China EV giants' die führenden Hersteller von Elektroautos in China identifiziert. Besondere Erwähnung findet dabei das Unternehmen BYD, dessen elektrische Mittelklasselimousine 'Seal' mit dem Tesla 'Model 3' vergleichbar sei.

"Unserer Meinung nach ist das Fahrzeug von BYD aufgrund seiner vertikalen Integration, seiner technischen Spezifikationen und seiner Produktionskapazität preislich sehr wettbewerbsfähig. Es ist nicht nur im Vergleich zu bekannten internationalen Marken, sondern auch im Vergleich zu neuen chinesischen EV-Start-ups vorteilhaft positioniert", heißt es in dem Bericht der UBS-Analysten unter der Leitung von Paul Gong.

Aufgrund dieser positiven Einschätzung erhöhten die Analysten ihr Kursziel für BYD von 320 Hongkong-Dollar auf 345 Hongkong-Dollar und empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf.

Die UBS weist zudem darauf hin, dass die Verkaufszahlen des BYD-Modells 'Seal' zwar hinter denen des Tesla 'Model 3' zurückbleiben, aber immer noch über denen von Konkurrenzmodellen wie dem XPeng 'P7/P7i' und dem Toyota 'bZ3' liegen. "Das engagierte Ingenieursteam von BYD hat durch ständige Modellinnovationen kontinuierliche technologische Fortschritte erzielt, was einen erheblichen Wettbewerbsvorteil darstellt", betonen die Analysten.

Das Modell 'Seal' von BYD wird von UBS als besonders beeindruckend beschrieben, da es über einen geräumigen Innenraum, 5G-Konnektivität und ein drehbares Cockpit-Display verfügt. Die Experten sehen es als würdige Alternative zum Tesla 'Model 3', zumal es zu einem um zehn bis 20 Prozent günstigeren Preis verkauft wird.

Die UBS hebt auch andere chinesische E-Auto-Aktien hervor, darunter Great Wall Motor und Li Auto, die beide zum Kauf empfohlen werden. Auch der Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) und Changan, bekannt für seine breite Palette an Elektrofahrzeugen, werden von der Schweizer Großbank zum Kauf empfohlen.

Interessanterweise stufte die UBS in einem separaten Bericht europäische Autohersteller wie VW und Renault von "Neutral" auf "Sell" herab. Der Grund: Die Konkurrenz durch chinesische Autohersteller nehme zu.

Tipp aus der Redaktion: Diese drei Top-Energie-Dividendenaktien sollten Sie kennen! So können Sie im Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Kostenloses Research für Sie vom Börsenexperten Bryan Perry! Einfach hier downloaden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion