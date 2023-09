The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.09.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2023

.

ISIN Name

US0162551016 Align Technology Inc.

US37940X1028 Global Payments Inc.

US5658491064 Marathon Oil Corp.

US5738741041 Marvell Technology Inc.

US5926881054 Mettler-Toledo International Inc.

US68902V1070 Otis Worldwide Corp.

US8486371045 Splunk Inc.

US92343E1029 Verisign Inc.

