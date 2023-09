Hannover (www.anleihencheck.de) - Werden bisherige EU-Förderprogramme und deren Anteile für nachhaltige Technologien im Detail betrachtet, so verliert der US-Inflation Reduction Act relativ schnell seinen Schrecken, so die Analysten der Nord LB.Die seit Mitte der letzten Dekade zur Verfügung gestellten Gelder lägen im Schnitt sogar über denen, die die US-Regierung 2022 für die nächsten zehn Jahre ausgelobt habe. In Euro umgerechnet stünden ca. 32,71 Mrd. p.a. auf IRA-Seite theoretisch zur Verfügung. Den Angaben der EU-Kommission zufolge seien zwischen 2015 und 2021 jedoch Projekte rund um Erneuerbare Energien mit jährlich ca. EUR 73 Mrd. subventioniert worden. Allein von der Höhe der verfügbaren Töpfe her könne Europa also locker mithalten. ...

