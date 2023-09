Kalenderwoche 36 am KMU-Anleihemarkt - sowohl die neue Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG (ISIN: NO0012888769) als auch die neue Unternehmensanleihe der Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A3510K1) können seit dieser Woche über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt (DirectPlace) gezeichnet werden. Die Deutsche Rohstoff-Anleihe hat ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,50 % p.a. verzinst. Der Nordic Bond der Katjes International hat ein Volumen von bis zu 110 Mio. Euro, wobei das Mindestplatzierungsvolumen von 80 Mio. Euro nach Angaben des Unternehmens bereits erreicht wurde. Die Zinsspanne liegt zwischen 6,25% und 7,50% p.a. und wird in der kommenden Woche final festgelegt.

Stephan Milde, Geschäftsführer und CFO der Katjes International GmbH & Co. KG, erklärt im Anleihen Finder-Interview, warum sich Katjes erneut für eine Anleihe-Emission entschieden hat: "Die jetzt geplante Emission ist bereits unsere vierte Anleihe. Wir fanden und finden das Instrument sehr gut und passend für unser Geschäftsmodell, über Akquisitionen zu wachsen. Auch unsere Anleger haben mit unseren Anleihen gute Erfahrungen gemacht. Das sog. Nordic-Bond-Format haben wir gewählt, da es eine Weiterentwicklung in der Dokumentation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...