Wochenausblick: DAX - 200-Tagelinie hält. EZB und Apple im Blickpunkt.

Wenig verändert ging der DAX® am Freitag aus dem Handel. Auf Wochensicht verbuchte der Leitindex damit ein Minus von rund 0,7 Prozent. Viele Investoren übten sich weiterhin in Zurückhaltung. Von fundamentaler Seite gab es kaum positive Impulse und in der kommenden Woche entscheidet die EZB über eine mögliche Zinserhöhung.

An den Anleihemärkten schlossen die Papiere nach teils starken Schwankungen zur Wochenmitte im Bereich der Vorwoche. Edelmetalle wie Gold und Silber standen hingegen deutlich unter Druck. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil hat sich im Wochenverlauf im Bereich von 90 US-Dollar und damit dem höchsten Stand seit November 2022 festgesetzt

Unternehmen im Fokus

Die schwache Entwicklung im DAX® wurde von über 70 Prozent der Titel getragen. Die deutlichsten Kursverluste verbuchten die Aktien von Commerzbank, Qiagen und Siemens Energy. Zalando verlor sogar zweistellig. Gegen den Trend zulegen konnten unter anderem Covestro, Dr. Ing. Porsche und Hannover Rück. In der zweiten Reihe fielen Carl Zeiss, Delivery Hero, Lanxess und Fresenius Medical Care mit Wochenverlusten von jeweils über 8,5 Prozent auf. Immobilienaktien wie Grand City, LEG Imombilien und TAG Immobilien zeigten sich derweil freundlich.

Hannover Rück. und Munich Re laden im Rahmen der alljählrich stattfindenden Reinsurance-Konferenz in Monte Carlo jeweils zur Pressekonferenz ein. Roche Holding lädt zum Pharma Day. Adobe, Auto1 Group, Inditex und Oracle veröffentlichen Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Konzernchefs von Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley und Wells Fargo sprechen auf der Barclays Global Financial Services Conference. Apple könnte nächste Woche das neue iPhone 15 vorstellen. Fraport veröffentlicht Verkehrszahlen für August.

Wichtige Termine

SATURDAY SEPTEMBER 9, 2023?

China (Mainland)-Inflation

MONDAY SEPTEMBER 11, 2023?

European Commission autumn economic forecasts

TUESDAY SEPTEMBER 12, 2023?

Germany-WPI

Spain-Inflation

Germany-ZEW

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

WEDNESDAY SEPTEMBER 13, 2023?

Euro Zone-Industrial production

United States-CPI

THURSDAY SEPTEMBER 14, 2023?

ECB bank supervisor Enria speaks

Euro Zone-ECB rate decision

United States-Initial Jobless Claims

United States-PPI demand

United States-Retail Sales

FRIDAY SEPTEMBER 15, 2023?

China (Mainland)-Activity indicators

France-Inflation Final

United States-Empire State

United States-Imports/Exports

United States-Industrial production

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.730/15.784/15.839/15.957 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.461/15.548/15.568 Punkte

Der DAX® pendelt seit April in einer 1.000-Punkterange zwischen 15.500 und 16.500 Punkte. In der abgelaufenen Woche tauchte der Index in die untere Hälfte der Bandbreite. Zum Wochenschluss startete der Index den Versuch, aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Gelingt der Sprung über das jüngste Hoch bei 15.784 Punkte besteht die Chance auf ein Trendwende und eine Erholung bis 15.839/15.957 Punkte. Bis dahin muss jedoch mit weiteren Rücksetzern bis 15.568 oder gar 15.548 Punkte gerechnet werden.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 03.07.2023 -08.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.09.2018 - 08.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new stagnierte heute bei rund 16. Damit liegt die Kennzahl deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Omega Finaler Bewertungstag DAX® HC37PZ 8,29 15.800 9,9 12.03.2024 DAX® HC37PD 23,86 13.800 5,1 12.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.09.2023; 17:00 Uhr

Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Omega Finaler Bewertungstag DAX® HC5SV6 24,87 18.200 -5,5 18.06.2024 DAX® HC37SX 13,27 17.000 -9,8 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.09.2023; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

