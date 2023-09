Halle/MZ (ots) -Kurz vor der Vorstellung des neuen iPhones präsentiert der staatsnahe chinesische Hersteller Huawei ein Konkurrenzprodukt, das weltweit gelobt wird. Und dann wird Mitarbeitern staatlicher chinesischer Stellen die Nutzung von iPhones am Arbeitsplatz verboten.Da spielt Vergeltung eine Rolle. Denn für US-Regierungsmitarbeiter sind Huawei-Geräte im Dienst schon länger tabu. Zudem dürfen US-Unternehmen Huawei nicht mit bestimmten Bauteilen beliefern - eine von mehreren Hightech-Restriktionen.Der chinesische Gegenschlag im kalten Handelskrieg ist zwar gelungen, die Apple-Aktie hat enorm an Wert verloren. Das lässt sich auch als Mahnung an andere lesen, Chinas Mächtige bloß nicht zu ärgern.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5598902