Die Ampel-Regierung, die sich die Modernisierung von Anfang an vorgenommen hat, hat es bislang nicht vermocht, das Land in Reformstimmung zu versetzen.



Wer es etwa mit Digitalisierung und der Klimaneutralität ernst meint, spricht von Umwälzungen für das Leben und die Arbeit aller, so dass das Wort Modernisierung viel zu klein klingt. Der ermüdende Streit um das gestern beschlossene Heizungsgesetz hat gezeigt, wie viel Sprengstoff in derartigen Veränderungen liegen kann. In einem gut gemachten Pakt für Modernisierung läge tatsächlich eine große Chance. Nach all den Krisenjahren könnte sich die Gesellschaft wieder an dem Gestalten der Zukunft versuchen.



