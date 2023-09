Peking (ots/PRNewswire) -Am 4. September fanden in Birmingham imVereinigten Königreich das Fujian Dehua County Investment Promotion Meeting und das Ceramic Enterprise Supply-Demand Matchmaking Meeting statt.Fünfzehn Keramikunternehmen aus dem Kreis Dehua der Stadt Quanzhou in der ostchinesischen Provinz Fujian brachten über 2.000 hervorragende Dehua-Keramiken zur Birmingham Autumn Fair im Vereinigten Königreich.Dehua begann bereits vor 3.700 Jahren mit der Herstellung von Keramik und wurde zu einem wichtigen Geburtsort der chinesischen Keramikkultur. Keramik ist heute die wichtigste führende Industrie in Dehua. Die Produkte von über 4.000 Keramikunternehmen werden in mehr als 190 Länder und Regionen exportiert, sagte Huang Wenjie, Parteichef des Landkreises Dehua.Im Jahr 2015 wurde Dehua vom World Council for Handicrafts (Weltrat des Kunsthandwerks) der Vereinten Nationen der Titel "Welthauptstadt der Keramik" verliehen, fügte Huang hinzu.Der Ausstellungsbereich für Dehua-Porzellan auf der Messe bietet eine wertvolle Plattform für Anbieter und Abnehmer, um sich besser kennenzulernen, sagte er."Wir haben in diesem Jahr neue Kontakte zu chinesischen Herstellern geknüpft, sodass die Einkäufer sehen konnten, dass alle Hersteller nicht nur schöne Produkte anbieten, sondern auch verantwortungsvolle Einkaufsprinzipien einhalten", sagte Nicola Meadows, Divisional Managing Director für den Bereich Einzelhandel, Fertigung und Engineering der Hyve Exhibition Group.Vier Dehua-Porzellanunternehmen führten auf der Veranstaltung Werbevorführungen durch. Ein Vertreter der Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd. sagte, dass das Unternehmen bereits Geschäftsbeziehungen zu mehreren großen Einzelhändlern im Vereinigten Königreich aufgebaut hat und hofft, die Zusammenarbeit und die Marktentwicklung durch diese Messe weiter auszubauen.Die Delegation aus Dehua besuchte auch den Ceramic Culture Park der weltbekannten britischen Keramikmarke Wedgwood und dasCross-Border E-commerce Oversea Exhibition Centre.Die Autumn Fair fand erstmals 1976 statt. Sie ist eine traditionsreiche und einflussreiche Konsumgütermesse im Vereinigten Königreich. Die diesjährige Messe zog über 600 Aussteller und mehr als 19.000 Einkäufer aus aller Welt an.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/336010.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2205200/Dehua.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-dehua-im-ostchinesischen-fujian-bewirbt-auf-der-autumn-fair-in-birmingham-uk-weiWes-porzellan-301922225.htmlPressekontakt:Silvia Su,Tel.: +86-15117925061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5598914