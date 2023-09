DJ PTA-Adhoc: Sino-German United AG: Sino-German United AG senkt Prognose für 2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/08.09.2023/18:55) - Die Sino-German United AG (SGUAG) (ISIN DE000SGU8886), mit Sitz in München, senkt die Jahresüberschussprognose für das Geschäftsjahr 2023.

Der Vorstand der SGUAG geht davon aus, dass die letzte Prognose des Jahresabschlusses 2022 für das Geschäftsjahr 2023, einen Jahresüberschuss deutlich über dem Vorjahresniveau (2022: ca. TEUR 120) zu erwirtschaften, nicht eingehalten werden kann. Nach gegenwärtiger Einschätzung erwartet der Vorstand der SGUAG einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. TEUR 0 für das Geschäftsjahr 2023.

Die Anpassung der Prognose ist im Wesentlichen auf eine geringere Rentabilität von Handelsgeschäften und auf eine Minderung der Rohertragsmarge in Höhe von ca. 33 % im Vergleich zum Vorjahr im Umfeld der aktuellen Wirtschaftslage sowie veränderten Marktbedingungen zurückzuführen.

Aussender: Sino-German United AG Adresse: Maximilianstraße 54, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Birnstingl Tel.: +49 89 2388 6846 E-Mail: philipp.birnstingl@sgu-ag.de Website: www.sgu-ag.de

