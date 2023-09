EQS-Ad-hoc: Covestro AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Covestro AG beschließt ergebnisoffene Gespräche mit Abu Dhabi National Oil Company aufzunehmen



08.09.2023 / 19:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Vorstand der Covestro AG hat heute beschlossen, im Hinblick auf das von Abu Dhabi National Oil Company bekundete Interesse an Covestro ergebnisoffene Gespräche mit Abu Dhabi National Oil Company aufzunehmen. Ob, in welcher Form und gegebenenfalls zu welchen Konditionen eine Vereinbarung zwischen den Gesprächspartnern zustande kommt, ist offen und wird vom Verlauf der bevorstehenden Gespräche abhängen. Der Vorstand von Covestro wird in den Gesprächen insbesondere auch die Absicherung der weiteren Umsetzung seiner zukunfts- und nachhaltigkeitsorientierten Strategie einschließlich entsprechender Regelungen zur Corporate Governance thematisieren. Eine Vereinbarung bedürfte neben der Einigung auf die kommerziellen und rechtlichen Transaktionsparameter auch der Zustimmung der jeweiligen Gremien der Unternehmen und der Freigabe durch die zuständigen Behörden.





Kontakt:

Ronald Köhler

Leiter Investor Relations

Tel: +49 214 6009 5098

E-Mail: ronald.koehler@covestro.com



Carsten Intveen

Tel: +49 214 6009 5861

E-Mail: carsten.intveen@covestro.com



Marc Schütze

Tel: +49 214 6009 5281

E-Mail: marc.schuetze@covestro.com



Ende der Insiderinformation



08.09.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com