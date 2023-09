Erfurt (ots) -Die 21. Ausgabe des Junior ESC findet am Sonntag, 26. November 2023, unter dem Motto "Heroes" in Nizza statt. Der deutsche Act wird in diesem Jahr durch ein kombiniertes Online- und Juryvoting ausgewählt. Vom 8. bis 17. September kann auf kika.de für eines der fünf jungen Talente abgestimmt werden.Der 13-jährige Adriano aus Hessen stand schon mit Giovanni Zarella in dessen TV-Show auf der Bühne und möchte beim Junior ESC-Voting mit dem Song "Be my Girl" überzeugen. FIA aus Berlin hat ebenfalls Bühnenerfahrung und übersetzt ihren Gesang zum Teil in Gebärden. Die 12-Jährige tritt mit dem Lied "Ohne Worte" an. Lenny ist 14 Jahre alt, wohnt im Schwarzwald und hat eine Leidenschaft für Rapmusik. "Lieben lernen" heißt sein Titel für den Junior ESC 2023. Die in der Nähe von Dortmund lebende RAHEL hat bereits einige Songs veröffentlicht und stand mit Künstlern wie Nico Santos und Alvaro Soler auf der Bühne. Die 13-Jährige tritt mit dem Song "BELIEVE" an. Toby ist 14 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in der Nähe von London. Mit seinem Lied "Stand up" möchte er beim Voting überzeugen.Alle jungen Talente haben in gleicher Kulisse ein Auftrittsvideo für das Voting produziert - und singen eine einminütige Demo-Version ihres Junior ESC-Songs. Abgestimmt werden kann aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben dem Onlinevoting, das 50 Prozent zählt, stimmt eine internationale Fachjury zu 50 Prozent über den deutschen Junior ESC-Titel ab. Wer für Deutschland nach Nizza reist, gibt KiKA am 18. September 2023 um 16:00 Uhr auf kika.de bekannt.Der "Junior ESC 2023" (NDR/KiKA) wird am 26. November 2023 ab 16:00 Uhr plattformübergreifend bei KiKA und auf kika.de live übertragen.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5598916