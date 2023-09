Chongqing, China (ots/PRNewswire) -Die 18. China International Mountain Outdoor Sports Open (Chongqing Wulong) 2023 "AITO Cup" und eine Reihe von Aktivitäten zur Feier des 20-jährigen Bestehens der Veranstaltung wurden am 7. September im Bezirk Wulong der südwestchinesischen Stadt Chongqing eröffnet.Insgesamt 60 Sportteams aus 14 Ländern und Regionen, darunter Neuseeland, Frankreich, Brasilien, die Niederlande und Australien, werden laut der Werbeabteilung des Distrikts Wulong an der Veranstaltung teilnehmen, die bis zum 11. September dauert.Die China International Mountain Outdoor Sports Open sind eine Veranstaltung der Spitzenklasse im internationalen Bergsport und haben seit ihrer ersten Austragung im Jahr 2003 eine 20-jährige Geschichte, an der über 400 Sportteams aus mehr als 70 Ländern und Regionen teilgenommen haben.Zusätzlich zur China International Mountain Outdoors Sports Open findet in Wulong auch eine öffentliche Wanderveranstaltung, das 2023 Hiking China National Hiking Gathering, statt.Die Strecke ist in die einzigartige Berglandschaft von Wulong eingebettet und integriert Flüsse und Seen, um eine tiefgreifende Integration von Sport und Tourismus und eine organische Kombination von Naturressourcen und Sportindustrie zu erreichen.Wulong wurde als Weltnaturerbe und erstklassiges Reiseziel für den ländlichen Tourismus, als nationale 5A-Touristenattraktion, als nationales Tourismusresort, als nationales Demonstrationsgebiet zur Förderung des regionalübergreifenden Tourismus und der ökologischen Entwicklung sowie als innovatives Modell zur Praxis des Konzepts "der unschätzbare Wert von grünen Bergen und klaren Gewässern" bewertet. Darüber hinaus hat es 10 Auszeichnungen in Bereichen wie Outdoor-Sport und Bergwanderung gewonnen.Der Distrikt Wulong strebt danach, sich zu einem weltberühmten Reiseziel und einem Demonstrationsgebiet für grüne Entwicklungsinnovationen zu entwickeln, indem er die dritte große Reform der Wulong-Tourismusindustrie unter der Führung der Internationalisierung fördert.Mit Blick auf die Zukunft wird Wulong weiterhin die Integration von Sport und Tourismus durch Veranstaltungen wie die China International Mountain Outdoor Sports Open und Hiking China nutzen.Es werden weitere Anstrengungen unternommen, um Bergsport, Outdoor-Sportarten auf Eis und Schnee und andere Sportarten zu entwickeln, den Aufbau der nationalen Sportbasis Fairy Mountain zu beschleunigen und ein neues Entwicklungsmuster der Outdoor-Sportindustrie zu schaffen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-18-china-international-mountain-sports-open-startet-in-chongqing-im-sudwesten-chinas-301922258.htmlPressekontakt:Ansprechpartner: Frau Fu,Tel.: 86-10-63074558.Original-Content von: The Publicity Department of Wulong District Committee of Chongqing Municipality, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132073/5598920