MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Deutsche Euroshop von "Reduce" auf "Add" hochgestuft, das Kursziel aber von 23,00 auf 21,50 Euro gesenkt. Nach der Ausschüttung der hohen Dividende vergangene Woche habe die Aktie zuletzt wenig überraschend gelitten, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher habe er das Kursziel angepasst. Zu diesem habe die Aktie nun aber ordentlich Luft nach oben, begründete Remke die Hochstufung. Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern dürfte auch in Zukunft attraktive Dividenden zahlen./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2023 / 14:12 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007480204

