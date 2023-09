Die Ölpreise haben am Freitag merklich zugelegt. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 90,95 US-Dollar. Das waren 1,03 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg um 88 Cent auf 87,75 Dollar.Auf Wochensicht zeichnen sich deutliche Gewinne ab. Auftrieb kommt von der Angebotsseite: In dieser Woche haben die beiden großen Förderländer Saudi-Arabien ...

