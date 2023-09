Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -Führende Politiker aus aller Welt, darunter der indonesische Präsident Joko Widodo und der Premierminister von Papua-Neuguinea, James Marape, kamen heute in Jakarta zusammen, um am ersten Indonesischen Nachhaltigkeitsforum (https://indonesiasustainabilityforum.co.id/) (ISF) zusammen mit globalen Nachhaltigkeitsexperten zu diskutieren, wie ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Schutz des Planeten erreicht werden kann.Die indonesische Regierung war über das koordinierende Ministerium für maritime Angelegenheiten und Investitionen (Kemenko Marves) Gastgeber des ISF 2023, das mehr als 800 Teilnehmer anlockte und damit zu einem der wichtigsten Nachhaltigkeitstreffen im asiatisch-pazifischen Raum wurde. Das Ministerium organisierte das Forum in Zusammenarbeit mit der indonesischen Handels- und Industriekammer (Kadin Indonesia).Leiter multilateraler Organisationen wie der geschäftsführende Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) Kristalina Georgieva (https://twitter.com/KGeorgieva/status/1699636936124875158) nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil. Der Präsident der Weltbank, Ajay Banga, nahm an einem Kamingespräch mit dem koordinierenden Minister für maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut B. Pandjaitan, während des Galadinners teil.In seiner Rede auf der Veranstaltung sagte Luhut, dass Indonesien bereit sei, eine einflussreiche Kraft zu werden, um die Nachhaltigkeitsagenda in der gesamten Region voranzutreiben."Jedes Land ist anders, mit unterschiedlichen Ausgangspunkten, Kapazitäten und Fähigkeiten mit Einschränkungen bei der Dekarbonisierung. Aber die Klimakrise ist unsere gemeinsame Herausforderung, und deshalb ist sie unser aller Problem. Das Versagen einer einzelnen Nation ist ein Versagen der ganzen Welt. Daher ist eine Zusammenarbeit erforderlich, damit alle erfolgreich sein können. Im Geiste der globalen Zusammenarbeit haben wir das Indonesia Sustainability Forum ins Leben gerufen", sagte Luhut in seiner Rede.Der Vorsitzende von Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, schloss sich Luhuts Aussage an und erklärte, dass eine aktive und gegenseitige Beteiligung aller Interessengruppen, einschließlich des globalen Privatsektors, zu Lösungen führen kann, von denen alle Seiten profitieren."Die Bewältigung globaler Nachhaltigkeitsprobleme erfordert einen umfassenden, kooperativen und integrativen Ansatz. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen, darunter Unternehmen, die Zivilgesellschaft und lokale Gemeinschaften, können wir sinnvolle Lösungen entwickeln, die nicht nur ein nachhaltiges Wachstum fördern, sondern auch die Lebensgrundlagen sichern", sagte Arsjad.Mehr als 100 Redner aus dem Wirtschaftssektor, der Zivilgesellschaft und der Regierung nehmen an 10 Plenarsitzungen (https://indonesiasustainabilityforum.co.id/plenary) und 14 thematischen Sitzungen teil. Die Plenartagung befasst sich mit Themen, die von grüner Energiewende und Technologie über den Schutz der biologischen Vielfalt bis hin zum Downstreaming kritischer Mineralien für die Dekarbonisierung reichen. Die 14 thematischen Sitzungen befassen sich u. a. mit Themen wie Kreislaufwirtschaft, internationale Zusammenarbeit und grüne Finanzierung.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fuhrende-personlichkeiten-aus-aller-welt-und-hochkaratige-wirtschaftsexperten-treffen-sich-auf-dem-indonesischen-nachhaltigkeitsforum-isf-301922287.htmlPressekontakt:George Kyrke-Smith,+44 783 465 8631,george.ks@pa.groupOriginal-Content von: Kemenko Marves, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171760/5598931