Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. C3.ai, Apple, Meta, Intel und Disney)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

NVIDIA Apple Tesla AMC Entertainment Meta C3.ai Visa Disney Novavax Intel

Apple-Aktie: Wird China das iPhone verbieten?

Die Apple-Aktie steigt um 0,2 % und stoppt damit den Ausverkauf, der dem Unternehmen in nur zwei Tagen mehr als 190 Mrd. USD gekostet hat, da sich die Märkte über Berichte aufregen, wonach China Regierungsangestellten die Nutzung von iPhones am Arbeitsplatz verbietet.Dies hat Befürchtungen ausgelöst, dass Apples Verkäufe in China, die 17 bis 18 % des Unternehmensumsatzes ausmachen, unter Druck geraten könnten, wenn die Verbraucher beschließen, dass es einfacher ist, zu einer einheimischen Marke zu wechseln. Inländische Konkurrenten wie Huawei, das gerade ein neues Flaggschiff-Telefon mit schnellen Datenübertragungen und 5G-Geschwindigkeiten vorgestellt hat, warten sehnsüchtig darauf, alle Kunden, die das iPhone aufgeben, willkommen zu heißen. Die Bank of America ist der Meinung, dass Apple durch diesen Schritt jährlich 5 bis 10 Millionen iPhones weniger in China verkaufen könnte, während Wedbush weitaus optimistischer ist und glaubt, dass der jährliche Absatz in China um nur 500.000 Einheiten sinken könnte. Ausgehend von den Schätzungen der beiden Broker, dass Apple jährlich etwa 45 bis 50 Millionen iPhones in China verkauft, deuten diese Warnungen darauf hin, dass das Verbot die jährlichen Verkaufszahlen in China um 1 bis 20 % verringern könnte.Dies hat die Stimmung vor der Vorstellung des iPhone 15 in der nächsten Woche getrübt, da das neue Modell die Nachfrage nach dem Absatzrückgang des iPhone 14 in den letzten Quartalen wieder ankurbeln soll.

C3.ai erleidet stärksten Tagesrückgang seit 5 Monaten (Ausführliche Videoanalyse zu C3.ai nach den Zahlen)

Die Aktien von C3.ai sind heute um 0,9 % gestiegen, nachdem sie gestern den stärksten Tagesrückgang seit fünf Monaten hinnehmen mussten. Die Märkte zeigten sich von den Ergebnissen und den Aussichten des Unternehmens unbeeindruckt, da das Unternehmen dem Hype, den es um die KI-Aussichten gemacht hat, nicht gerecht werden konnte.Die Aktie war in diesem Jahr ein großer Gewinner, da die Anleger in KI-Titel strömten und C3.ai seit Monaten seine sich verbessernden Aussichten anpries. Dies schlägt sich jedoch nicht in dem herausragenden Wachstum nieder, das wir bei einigen anderen Unternehmen gesehen haben, und veranlasst C3.ai dazu, die Investitionen zu erhöhen, was nun den Weg zur Rentabilität verzögert."Niemand sollte sich diese Veröffentlichung ansehen und anders über die gesamte Branche der künstlichen Intelligenz denken", sagte Vital Knowledge und fügte hinzu: "Abgesehen davon, dass das Unternehmen den besten Ticker der Branche hat, befindet es sich an der äußersten Peripherie der Revolution". Laut Bloomberg Intelligence kämpft C3.ai aufgrund geringerer IT-Ausgaben und eines verstärkten Wettbewerbs um seine Expansion. Piper Sandler war das letzte Unternehmen, das heute Morgen sein Kursziel für die Aktie auf 28 $ senkte.

Meta-Gewinn wächst im Jahr 2024

Meta-Aktien notieren heute kaum verändert. Morgan Stanley ist der Ansicht, dass Meta im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 13% erzielen kann und prognostiziert einen Anstieg des jährlichen Gewinns pro Aktie auf etwa 18,50 $, wobei "auch der Weg zu 20 $ geebnet ist". Zum Vergleich: Für 2023 wird für Meta ein EPS von etwa 13,30 $ prognostiziert, und diese Prognose liegt über der durchschnittlichen Prognose von 16,80 $, die aus einem Bloomberg-Konsens von über 42 Brokern ermittelt wurde.Morgan Stanley stuft Meta mit "Overweight" ein und hat ein Kursziel von $375 für die Aktie. Die optimistische Sichtweise ist auf die verbesserte Monetarisierung von Reels zurückzuführen, auch wenn zugegeben wird, dass die Performance des Gesamtunternehmens in den letzten Jahren unbeständig war.Das durchschnittliche Kursziel von Meta, das von 60 Brokern festgelegt wurde, liegt laut einem Konsens von Refinitiv derzeit bei 363 $, was bedeutet, dass von hier aus ein Aufwärtspotenzial von etwa 21 % besteht.Bemerkenswert ist, dass die Meta-Aktie fünf Mal in Folge versucht hat, über 300 $ zu schließen (was auch mit dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt übereinstimmt) und dabei gescheitert ist, was darauf hindeutet, dass dies ein heftiger Widerstand ist, und gestern verschärfte sich das Duell zwischen Käufern und Verkäufern, da es keiner Seite gelang, die Oberhand zu gewinnen.

Intels 9-Tage-Rallye könnte heute enden

Die Aktien von Intel fallen im Handel um 0,8 %. Der Chiphersteller hat neun aufeinanderfolgende Sitzungen lang zugelegt, was die längste Gewinnsträhne seit fast drei Jahren darstellt, und erreichte gestern ein Jahreshoch.Der Aktienkurs ist nun zum ersten Mal seit Juli über das von der Wall Street festgelegte Kursziel von 35 $ geklettert, während der RSI an der Schwelle zum überkauften Bereich steht. Dies dämpft den heutigen Kursanstieg und könnte zu Gewinnmitnahmen führen.Intel-Aktien fielen im Jahr 2021 in Ungnade, doch seit das Interesse an künstlicher Intelligenz Anfang des Jahres zu wachsen begann, hat die Aktie ein fulminantes Comeback hingelegt, wobei das Unternehmen ab 2024 mit Rückenwind rechnet. Seit ihrem Tiefpunkt Ende Februar ist die Aktie um 53 % gestiegen.

Disney-Aktien auf tiefstem Stand seit einem Jahrzehnt

Die Disney-Aktien werden heute 1,1 % höher gehandelt, nachdem sie gestern auf dem niedrigsten Stand seit 2014 geschlossen haben. In den letzten sechs Monaten hat die angesclagene Heimat der Maus fast 19 % verloren.Disney befindet sich derzeit in einem Streit mit Charter Communications, und beide Seiten hoffen auf eine Einigung, sind aber auch bereit, sich zu trennen, worunter beide Aktien gelitten haben. Disney hat seine Kanäle von Charters Spectrum-Kabeldienst abgezogen, einschließlich seiner Sportinhalte, da sich die beiden Unternehmen nicht über die Gebühren einigen konnten. Das hat sich für einige Konkurrenten wie FuboTV als Gewinn erwiesen, das in der Hoffnung, verärgerte Charter-Kunden anzulocken, auf ein Monatshoch geklettert ist.Der Vorstandsvorsitzende von Charter, Chris Winfrey, entschuldigte sich gestern auf einer Konferenz für die von den Kunden erlittenen Beeinträchtigungen, sagte aber, dass es sich gelohnt habe, einen neuen Vertrag abzuschließen. "Es war der richtige Zeitpunkt, und wir mussten sagen: 'Genug ist genug', sonst müssen wir zu einem anderen Modell übergehen", sagte er. Disney erklärte, man sei bereit, den Streit beizulegen.Der anhaltende Rückgang der Disney-Aktien lässt auch die Übernahmegerüchte wieder aufleben, nachdem mehr als ein Dutzend ehemaliger und aktueller Disney-Führungskräfte gegenüber CNBC erklärt haben, dass sie glauben, dass der ultimative Plan von CEO Bob Iger darin besteht, das Unternehmen an Apple zu verkaufen, das schon lange als potenzieller Käufer gehandelt wird.

