Edmonton, Ab (ots/PRNewswire) -Nanoprecise Sci Corp freut sich, die Markteinführung des weltweit ersten Zone 0-konformen* Sensors für Lichtenergiegewinnung, MachineDoctor LUX bekannt zu geben. Als Pionier auf dem Gebiet der vorausschauenden Instandhaltungslösungen setzt Nanoprecise immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Innovation und Nachhaltigkeit. Die Markteinführung von MachineDoctor LUX unterstreicht das Engagement des Unternehmens, eine effizientere und umweltbewusstere Zukunft für die industrielle Überwachung zu gestalten.Dieser hochmoderne zellulare Sensor läutet nicht nur eine neue Ära der Effizienz und Präzision ein, sondern geht auch auf den dringenden Bedarf an nachhaltigen Lösungen ein. Entwickelt, um sowohl im Innen- als auch im Außenbereich nahtlos zu funktionieren, bezieht der MachineDoctor LUX-Sensor seine Energie aus den verfügbaren Lichtquellen der Umgebung, wodurch die Unannehmlichkeiten des Batteriewechsels, mit denen man im Feld oft konfrontiert wird, entfallen, während gleichzeitig der gesamte ökologische Fußabdruck des Sensors reduziert wird.Das intelligente Energiemanagement des Sensors kombiniert die Lichtenergiegewinnung über eigenständige Solarmodule mit einer langlebigen Lithium-Ionen-Batterie, um eine ununterbrochene Datenerfassung auch bei schwankenden bis schlechten Lichtverhältnissen zu gewährleisten. Dank dieses proprietären dualen Energiesystems ist der MachineDoctor LUX eigenständig und hat eine Lebenserwartung von bis zu 10 Jahren."Wir sind begeistert, den weltweit ersten 6-in-1, e-sim, Lichtgewinnungs-Zustandsüberwachungssensor (Light Harvesting Condition Monitoring Sensor) vorzustellen, der unser Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit unterstreicht", so Sunil Vedula, Gründer und CEO der Sci Corp. "Indem wir eine Lösung anbieten, die mit Umgebungslicht arbeitet, steigern wir nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern unterstützen auch unsere Kunden und Partner in ihren Bemühungen um eine umweltfreundlichere Zukunft."Die Vielseitigkeit des Zone 0-konformen* Sensors geht über seine Energieeffizienz hinaus. Dank der Mobilfunkanbindung über e-sim und des nicht-intrusiven Installationsprozesses ist der Sensor die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Von Innenräumen bis hin zu Außeninstallationen ermöglicht der zum Patent angemeldete MachineDoctor LUX-Sensor Unternehmen den Zugriff auf Echtzeitdaten ohne die Einschränkungen der Batterieabhängigkeit.* Zertifizierung steht noch aus und wird für Ende 2023 erwartetInformationen zu Nanoprecise Sci CorpNanoprecise Sci Corp (https://nanoprecise.io/) ist ein Anbieter von automatisierten, KI-basierten (AI-based), vorausschauenden Wartungslösungen, die eine frühzeitige Erkennung selbst kleiner Veränderungen im Maschinenbetrieb ermöglichen, lange bevor sie sich auf die Produktion auswirken oder Ausfallzeiten verursachen. Nanoprecise ist spezialisiert auf die Implementierung von künstlicher Intelligenz und IIoT-Technologie für die vorausschauende Wartung von Anlagen und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Produktionsanlagen. Nanoprecise definiert den Industriestandard für die Überwachung und Analyse aller Arten von Industriemaschinen durch seine führende Energieeffizienz- und Gesundheitsanalyseplattform für Industrieanlagen. Sie arbeiten mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen, um sie auf ihrer Industry 4.0 Reise zu unterstützen.Medienkontakt:Suraj Pisharody spisharody@nanoprecise.io (mailto:spisharody@nanoprecise.io)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2204223/Nanoprecise.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nanoprecise-kundigt-weltweit-ersten-sensor-fur-vorausschauende-wartung-an-der-energie-aus-licht-gewinnt-301922490.htmlPressekontakt:+91 89836 15928Original-Content von: Nanoprecise Sci Corp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160839/5598962