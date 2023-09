BOSTON, Sept. 09, 2023das führende, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Auftragsforschungsinstitut für die Biotechbranche mit globalen Durchführungskapazitäten, hat heute seinen neuesten Fachbericht über klinische Studien veröffentlicht - "Nasopharyngeal Carcinoma: Global Clinical Trial Landscape" (Nasopharynxkarzinom: Globale klinische Studienlandschaft).



Dem Bericht zufolge hat die Biopharmabranche seit 2018 weltweit mehr als 200 klinische Studien zum Nasopharynxkarzinom (NPC) initiiert, von denen 60 % im asiatisch-pazifischen Raum und mehr als 30 % in den USA und Europa durchgeführt wurden.

"NPC ist die häufigste Krebserkrankung des Nasopharyngealepithels und kommt hauptsächlich in Asien und Afrika vor. Das nicht-keratinisierende Nasopharynxkarzinom macht etwa 50 % aller Fälle von Nasopharynxkrebs aus. Die 5-Jahres-Überlebensraten für NPC liegen weltweit zwischen 40 und 70 %", heißt es in dem Bericht.

Umweltbedingte Risikofaktoren wie Rauchen, Alkohol, Nitrosamine, genetische Veranlagung und EBV-Infektionen spielen eine große Rolle bei der Prävalenz von NPC.

Im Jahr 2020 gab es weltweit mehr als 130.000 NPC-Fälle. Es ist die 23. häufigste Krebsart weltweit und tritt bei Männern häufiger auf als bei Frauen.

Im Jahr 2020 entfielen über 80 % der weltweiten NPC-Fälle auf Asien, wobei China den größten Anteil daran hatte.

Im Jahr 2020 entfielen auf die USA und Kanada mit über 2.000 Fällen etwa 2 % der weltweiten NPC-Inzidenz.

Im Jahr 2020 wurden 5.204 Fälle von NPC in Europa gemeldet, was fast 4 % der weltweiten Inzidenz entspricht.



Novotech beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter in 25 Ländern und 34 Niederlassungen, darunter China, Südkorea, Australien, Neuseeland, die USA und Europa.

Das Auftragsforschungsinstitut bietet Biotech-Unternehmen in den USA und in Europa ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Dienstleistungen von der frühen bis zur späten Phase, mit einer Basis im asiatisch-pazifischen Raum, wo sich das Unternehmen einen Ruf für die Durchführung qualitativ hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat.

Novotech wurde für seine branchenführenden Beiträge mit zahlreichen prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt, darunter der CRO Leadership Award 2023 und der Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022 Award. Darüber hinaus wurde das Unternehmen mit dem Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award ausgezeichnet. Das Engagement des Unternehmens für Zusammenarbeit zeigt sich in den 50 Leading Site Partnership-Vereinbarungen, die es in den letzten drei Jahren unterzeichnet hat.

