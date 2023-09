Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola hat eine horrende Woche hinter sich - die Stabilisierung zum Ende der Woche ist aber beeindruckend - nur: Läuft schon die nächste Katastrophe an? Denn immerhin erholte sich die Aktie in einigen Tagesphasen, so am Donnerstag zum Auftakt der Sitzungen. Sofort aber schlagen die Investoren wieder zu. Die Aktie verlor gleich wieder und steuert damit - fast - unaufhaltsam auf eine kleine charttechnische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...