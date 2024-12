NEW YORK (dpa-AFX) - Zwei Tage vor dem finalen diesjährigen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ist am Montag die Rekordrally an der Nasdaq-Börse weiter gegangen. Während die dort versammelten Technologie-Aktien erneut favorisiert wurden, machten die Anleger weiterhin einen Bogen um die Standardwerte im Dow Jones Industrial .

Der Dow verbuchte mit einem Abschlag von 0,25 Prozent auf 43.717,48 Punkte den achten Verlusttag in Folge. Der marktbreite S&P 500 dagegen kam mit 6.074,08 Punkten auf ein Plus von 0,38 Prozent. Die Gewinnerliste dominierte der Nasdaq-100-Index, der um 1,45 Prozent auf 22.096,66 Punkte anzog. Er sprang dabei erstmals über die Marke von 22.000 Zählern.

Laut den Experten der UBS "bleibt der Markt davon überzeugt, dass die Fed ihren Zinssatz in dieser Woche erneut senken wird". Denn Börsianer gehen mehrheitlich davon aus, dass die Notenbank dem Aktienmarkt mit einer nochmaligen Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte unter die Arme greift. Sinkende Zinsen verbilligen Kredite und können so über Investitionen die Wirtschaft ankurbeln./tih/men

