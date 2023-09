KI ist in aller Munde. Reid Hoffman fasst die Bedeutung der künstlichen Intelligenz treffend wie folgt zusammen: "Alles in allem handelt es sich um eine Technologie, die einige unserer wichtigsten Technologien der letzten 30 Jahre - darunter Internet, Mobilgeräte, Cloud-Computing und Datenanalyse - geschickt einsetzt, um Hunderten von Millionen Menschen die ungeheure Leistung der ständig verfügbaren KI in die Hände zu legen. Klingt ein bisschen wie ...

