Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S5/35: 1y Behaltefrist = mehr Aktionäre & KESt, Dividenden 10x mehr KESt für BMF als KursgewinneDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/35 ist wieder die KESt-Behaltefrist der Chef, Gerald Loacker von den Neos hat das beim BMF einiges requestet und erhalten. Die KESt auf Kursgewinne war 2022 gesamt 246 Mio., auf Dividenden 3,087 Mrd, damit waren Aktien für mehr als 3/4 des Gesamtaufgekommens der KESt verantwortlich, danke für das Mail dazu, Gerald! Meine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...