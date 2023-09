Erfurt (ots) -Anlässlich des Weltkindertags am 20. September 2023 hat der KiKA-Kinderredaktionsrat, bestehend aus Hannah (9), Angel (11), Lennox (12), Elea (9) und Liam (10), das Nachmittagsprogramm in ihrem Sinn für das Publikum kuratiert. Welcher Vorschlag den Geschmack der Kinder trifft, wird ein Voting entscheiden, das ab 9. September 2023 auf kika.de startet.Ist es Vorschlag A, eine Mischung aus Abenteuer, Humor und Unterhaltung, mit den mutigen "PowerSisters" (WDR), dem Lasagne-liebenden Kater "Garfield" (hr), Gargamel gegen "Die Schlümpfe" und natürlich dem miesgelaunten "Bernd das Brot" (KiKA).Oder ist es Vorschlag B, eine faszinierende Reise durch Wissen, Natur und Abenteuer: "Checkpoint" und "PUR+" (beide ZDF), "Erde an Zukunft" (KiKA), "Checker Tobi" (), "Anna und die wilden Tiere" und "Die Sendung mit der Maus". Und auch hier ist "Bernd das Brot" (KiKA) dabei.Vom 9. September bis zum 17. September 2023 kann über kika.de gevotet werden. Das gewählte Publikums-Angebot wird am Weltkindertag, 20. September 2023, ab 15:00 Uhr gezeigt und ist auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.Weitere Informationen und Fotos finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal auf Kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5599046