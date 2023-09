Wochenrückblick - Konjunkturdaten und IAA im Fokus

Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Dafür haben wir die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Diese Woche stand neben neuen Konjunkturdaten, die International Automobil-Ausstellung im Rampenlicht der aufmerksamen News-Leser. Der Montag startete jedoch zumindest in Amerika sehr ruhig aufgrund des "Labour-Days". In Deutschland gab der DAX® schon mal einen Vorgeschmack auf den Trend der Woche - Abwärtstrend.



Die Woche lieferte einige Konjunkturimplikationen



Am Montag lieferte das statistische Bundesamt die neusten Daten der Handelsbilanz vom Juli 2023. Diese fiel mit einem Minus von 15 Prozent deutlich niedriger aus als noch im Monat davor. Außerdem traf sich am Montag der türkische Präsident Erdogan mit seinem russischen Kollegen Putin um zum einen über das Getreideabkommen zu verhandeln. Russland hinderte die Ukraine nach Auslaufen des Getreideabkommens das Getreide über das Schwarze Meer aus dem Land zu exportieren. Zum anderen ging es laut Putin um den Plan, ein Drehkreuz für Gas in der Türkei zu errichten.









Den Dienstagmorgen prägte das chinesische Wirtschaftsmagazin Caixin mit den Ergebnissen des Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen für August 2023. Dieser fiel mit einem Punktestand von 51,8 Punkten so niedrig aus wie zuletzt vor 8 Monaten. Der chinesische Leitindex Shanghai Composite regierte daraufhin mit Kursverlusten. Zusätzlich veröffentlichte Eurostat (das statistische Amt der Europäischen Union) am Dienstag die Erzeugerpreise für den Euroraum. Auf Jahressicht sanken die Preise um 7,6 Prozent und im Vergleich zum Vormonat Juni 2023 um 0,5 Prozent. Eurostat legt dann direkt am Mittwoch mit dem Absatzvolumen im Einzelhandel nach. Dieses sank leicht im Juli gegenüber Juni 2023 um 0,2 Prozent









Eröffnung der IAA am Dienstag



Die Internationale Automobil Ausstellung wurde am Dienstagmorgen in München eröffnet. 400.000 Besucher zählte die weltweit bekannte Messe letztes Jahr und auch dieses Jahr füllen sich die Hallen wieder schnell. Unter anderem stellte VW sein neuen Polo GTI Concept vor welches die klassischen GTI Optik und Performance in die Elektro-Welt bringen soll. Tesla präsentierte eine neue sportlichere Version des Tesla Model 3 (Facelift), Mercedes und BMW jeweils neue Concept-Cars die schneller laden sollen und längere Reichweiten mit sich bringen.











Das war es auch schon mit dem Rückblick für diese Woche. Wenn Sie schon immer mal wissen wollten wie ein Kock-Out-Barriere bei einem Turbo-Optionsschein funktioniert, oder wie man die Stopp-Loss Order richtig einsetzten kann, schauen Sie doch mal auf unserem Instagram Kanal vorbei. Dort werden genannte, sowie viele weitere Themen kurz und prägnant erläutert. Außerdem erklärt Ihnen dort unser Analyst Jörg Scherer einfach und verständlich die Grundlagen der technischen Analyse.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC