Nemetschek-Aktionäre dürften derzeit tieftraurig sein. Denn im Vergleich zum Niveau der Vorwoche notiert der Kurs heute 2,47 Prozent niedriger. Für den Titel ging es an zwei der vier Tage nach unten Der Donnerstag tat mit einem Minus von 1,70 Prozent ganz besonders weh. Wie geht es nun weiter? Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Bei Nemetschek steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. ...

