Die Börsen versuchten sich vor dem Wochenende zwar noch an einer Erholung, welche aber wohl als gescheitert angesehen werden darf. Zinssorgen und Verspannungen zwischen den USA und China sind an sich nichts Neues. Die Themen kochen derzeit aber aufgrund diverser Entwicklungen wieder hoch und sorgen zuverlässig für Rückenwind bei den Bären.Bei TUI (DE000TUAG505) hielten sich die Kursabschläge mit 0,22 Prozent zwar eher in Grenzen. Allerdings ging es bei dem Titel auf Monatssicht schon um 16,4 Prozent in die Tiefe und zuletzt wurden in schneller Folge ...

