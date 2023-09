"Verlieben Sie sich nie in eine Aktie" - so besagt es eine der 7 goldenen Börsenregeln. Denn wenn Sie mit kühlem Kopf, rationaler Analyse und strukturiertem Vorgehen Ihr Depot gestalten, sind Sie sehr wahrscheinlich erfolgreicher. Welche lehrreichen Erfahrungen die Redaktion zu dieser und 6 weiteren Regeln gemacht hat, lesen Sie im neuen Gratis-PDF.Mit den "7 goldenen Börsenregeln" schützen Sie sich vor Fehlern an der Börse, minimieren Ihre Risiken und nutzen Ihre Chancen: Im 16-seitigen Gratis-PDF ...

Den vollständigen Artikel lesen ...