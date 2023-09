Diese Woche findet wieder die internationale Automesse IAA in München statt. In Szene gesetzt werden vor allem Elektroautos. Grünen-Politiker Robert Habeck eröffnete die IAA mit einem Appell an deutsche Autohersteller: "Für den Industriestandort Deutschland ist es wichtig, im globalen Wettbewerb vorn mitzuspielen. Es geht darum, dass hier die innovativsten, qualitativ besten und klimafreundlichsten Fahrzeuge gebaut werden." Das erfordere wichtige strategische Entscheidungen und hohe Investitionen ...

