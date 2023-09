5 Euro am Tag hört sich nicht viel an. Doch mit dieser Summe lässt sich sowohl ein Vermögen aufbauen, als auch Urlaube finanzieren oder Anschaffungen für den Alltag bewältigen. Und das beste daran ist: Sie müssen keinen Finger dafür rühren, sondern verdienen die 5 Euro am Tag mit Zinsen und dem Tagesgeld. Fünf Euro am Tag machen im Monat rund 150 Euro und im Jahr ganz genau 1.825 Euro. Das ist eine ordentliche Summe, die man dann als Zinsen bekommt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...