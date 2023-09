Lieber Aktiensegler, neue Woche, neuer Wochenrückblick. Auch in der vergangenen Woche haben wir so manches Highlight der Aktienwelt360 veröffentlicht, bei dem wir sicher gehen möchten, dass du das nicht verpasst. Der folgende Rückblick soll dir dabei eine Hilfestellung geben. Viel Spaß beim Stöbern! Foto: Pixabay via Pexels Dauerbrenner-Aktien: 3 Aktien, die scheinbar ewig steigen! 3 Dauerbrenner-Aktien, die scheinbar ewig steigen und neue Allzeithochs knacken, werden im Artikel vorgestellt. Foto: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...