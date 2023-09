Neue App, neues Design und verbesserte Konditionen: SMARTBROKER+ ist ab sofort verfügbar: https://www.smartbrokerplus.de/ Auch wenn die Sorge über einen Konjunktureinbruch und einen wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands aktuell heiß diskutiert werden, sieht DWS-Portfoliomanagerin Sabrina Reeh weiter gute Aussichten für deutsche Aktien. Wie die Fondsmanagerin im Interview mit wallstreetONLINE erklärt, sei eine Investition in deutsche Aktien nicht unbedingt eine Investition in die deutsche Wirtschaft. Immerhin generierten deutsche Unternehmen 80 Prozent ihrer Gewinne im Ausland. Außerdem seien viele deutsche Unternehmen Weltmarktführer in ihren Nischen und investierten stark in Forschung und Entwicklung. Trotz der Bedenken über hohe Energiekosten und deren Auswirkungen auf die Industrie sieht Reeh strukturelle Treiber wie Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz als mögliche Wachstumsbereiche. Jetzt das komplette Interview ansehen!