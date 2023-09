Alljährlich locken Banken im Herbst mit dem Weltspartag. In der Ansprache ist die Werbung oft auf Frauen ausgerichtet. Die haben das Werbeevent aber gar nicht nötig. Man erinnert sich noch an seine Kindheit und die in fast jedem Haushalt herumliegenden Knax-Heftchen. In den 90er-Jahren kamen Jungs und Mädels fast gar nicht an diesen Werbemitteln vorbei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...