München/Marrakesch (ots) -Die Hilfsmaßnahmen für Familien und Kinder, die in Marokko durch das verheerende Erdbeben in schwere Not geraten sind, laufen an. "Kinder haben ihre Eltern verloren. Unzählige Familien sind durch das verheerende Erdbeben obdachlos geworden und benötigen dringend Unterkunft, Nahrungsmittel, Medikamente, Zugang zu Wasser sowie psychologische Hilfe - wir rufen zu Spenden auf!", sagt Lanna Idriss, Vorständin der Hilfsorganisation in München.Die Versorgung und psychologische Betreuung von Kindern ohne elterliche Fürsorge beziehungsweise von Kindern, die von ihren Eltern getrennt wurden, stehe für die SOS-Kinderdörfer an erster Stelle. "Ich bin in großer Sorge um die Kinder und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Marokko. Wir sind seit 40 Jahren in Marokko aktiv. Das SOS-Kinderdorf in Ait Ourir liegt in der Nähe der Stadt Marrakesch. Wir haben sofort unsere Hilfe zugesagt und bitten um Ihre Unterstützung, damit den Kindern und Familien schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. Kinder und Jugendliche, die in Katastrophen ihre Eltern verlieren, sind schwerst traumatisiert und brauchen sofort Unterstützung", so Idriss weiter.Geplante Maßnahmen: Die SOS-Kinderdörfer weltweit werden aus einem Nothilfefonds die Erdbebenopfer und Kinder in Marokko mit 100.000 EUR Soforthilfe unterstützen. Neben Soforthilfe, wie Nahrungsmittel, Hygiene-Artikel, Medikamente, Decken, Kleidung und finanzieller Unterstützung, steht die psychologische Betreuung von traumatisierten Kindern und deren Eltern besonders im Vordergrund. In SOS-Kinderschutz-Zentren sollen Kinder betreut und begleitet werden, damit sich Eltern dem Wiederaufbau widmen können.Die SOS-Kinderdörfer rufen zu Spenden auf:SOS-Kinderdörfer weltweitIBAN: DE22 4306 0967 2222 2000 00GLS GemeinschaftsbankBIC: GENODEM1GLSStichwort: "Nothilfefonds"Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5599489