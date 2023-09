Bielefeld (ots) -Aramaz Digital, ein führendes Unternehmen im Bereich digitale Mitarbeitergewinnung und E-Learning-Systeme im Bäckerhandwerk, wird an der iba 2023, die vom 22. Oktober bis 26. Oktober in München stattfindet, teilnehmen.In Kooperation mit anderen innovativen Unternehmen wie Shop-IQ und weiteren Partnern wird Aramaz Digital in der iba.DIGITALISATION AREA vertreten sein. Gemeinsam präsentieren sie sich als Pioniere und Vordenker digitaler Lösungen für das Bäcker- und Konditorenhandwerk.Für diese Messe legt Aramaz Digital den Schwerpunkt auf zwei entscheidende Bereiche: Erstens die Präsentation fortschrittlicher E-Learning-Systeme, die den Wissensaustausch und die Weiterbildung in Unternehmen revolutionieren können. Zweitens wird das Unternehmen innovative Ansätze zur (digitalen) Mitarbeitergewinnung vorstellen und Strategien aufzeigen, wie Unternehmen ihre digitale Sichtbarkeit signifikant erhöhen können."Die iba 2023 ist eine hervorragende Gelegenheit für uns, die Zukunft der Digitalisierung im Bäckerei- und Konditorengewerbe mitzugestalten. Mit unseren E-Learning-Lösungen und Konzepten zur Steigerung der digitalen Sichtbarkeit wollen wir Bäckereien und Konditoreien dabei unterstützen, sich in einem sich stetig wandelnden Markt zu behaupten", erklärt Eyüp Aramaz, Geschäftsführer der Aramaz Digital GmbH.Auf der iba.SPEAKERS AREA werden zudem Eyüp Aramaz und Elmar Vogt am 25.10.2023 in ihrem Vortrag die enorme Hebelwirkung digitaler Systeme bei der Mitarbeitergewinnung und -entwicklung aufzeigen. Interessenten können sich ab sofort unter folgendem Link anmelden: https://universe.iba-tradefair.com/de/e/mitarbeiter-erfolgreich-finden-binden-schulen.36821Die Messebesucher sind herzlich eingeladen, den Stand von Aramaz Digital in der iba.DIGITALISATION AREA (Stand 610 - bei Shop-IQ) zu besuchen, um sich aus erster Hand über die neuesten Lösungen und Dienstleistungen zu informieren, die das Unternehmen zu bieten hat.Über Aramaz Digital GmbH:Die Aramaz Digital GmbH ist ein führender Anbieter digitaler Lösungen mit einem starken Fokus auf digitale Mitarbeitergewinnung, E-Learning und digitale Sichtbarkeit. Das Unternehmen unterstützt Bäckereien und Konditoreien bei ihrer digitalen Transformation und bietet maßgeschneiderte Lösungen, um in der digitalen Welt erfolgreich zu sein.Pressekontakt:Aramaz Digital GmbHhttps://www.aramaz-digital.de/Geschäftsführer: Eyüp AramazOlivia BilyE-Mail: presse@aramaz-digital.deOriginal-Content von: Aramaz Digital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162948/5599519