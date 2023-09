Bielefeld (ots) -Aramaz Digital GmbH, eine der führenden Unternehmen im Bereich digitaler Mitarbeitergewinnung und -schulung, freut sich, ihre Teilnahme an der SÜFFA 2023 in Stuttgart bekannt zu geben. Vom 21. bis zum 23. Oktober 2023 trifft sich die gesamte Fleischbranche in der baden-württembergischen Hauptstadt.In Halle 7, Stand 7C77, wird Aramaz Digital gemeinsam mit HeydenSecurit, den Vorreitern im Bereich Digital Signage, vertreten sein. "Es ist uns eine Ehre, Seite an Seite mit einem der führenden Namen im Bereich Digital Signage aufzutreten. Zusammen bieten wir der Fleischbranche innovative Lösungen, um in der digitalen Welt erfolgreich zu sein", sagt Eyüp Aramaz, Geschäftsführer von Aramaz Digital.Der Fokus des Messeauftritts wird auf digitalen Lösungen zur Mitarbeitergewinnung und -schulung liegen. "Die Bedeutung von qualifiziertem Personal in der Fleischbranche kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mit unseren digitalen Tools möchten wir Betrieben helfen, das Beste aus ihrem Personal herauszuholen und gleichzeitig neue Talente für sich zu gewinnen", erklärt Eyüp Aramaz.Die SÜFFA-Messe in Stuttgart gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte für Fachleute aus der Fleischbranche. Aramaz Digital und "Fleischerei Digital" sind stolz darauf, Teil dieses Branchenevents zu sein und freuen sich darauf, ihre neuesten Lösungen und Dienstleistungen zu präsentieren.Interessenten, Medienvertreter und Branchenexperten sind herzlich eingeladen, den Stand in Halle 7, Stand 7C77 zu besuchen und mehr über die zukunftsorientierten Lösungen von Aramaz Digital und HeydenSecurit zu erfahren. Das Ausstelle-Profil kann eingesehen werden unter: https://www.messe-stuttgart.de/sueffa/besucher/ausstellerverzeichnis#/647140Pressekontakt:Aramaz Digital GmbHhttps://www.aramaz-digital.de/Geschäftsführer: Eyüp AramazOlivia BilyE-Mail: presse@aramaz-digital.deOriginal-Content von: Aramaz Digital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162948/5599522