Scholz wertete das Treffen im Gegenteil öffentlich als "sehr erfolgreich". Für die Menschen in der Ukraine muss sich das wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen. Die Bundesregierung zückt das Scheckbuch und liefert für Milliarden Euro Waffen und Gerät ins Kriegsgebiet. Neben der materiellen ist die ideelle Unterstützung aber wohl mindestens ebenso wichtig, und die fehlte in Neu-Delhi völlig. Die Ukraine war, auch auf Druck Chinas und Russlands, von Indien nicht eingeladen worden. Selbst eine Zuschaltung von Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video kam nicht zustande.(...) Scholz hätte andere Möglichkeiten gehabt, als diesen Zirkus mitzumachen. Lawrow beispielsweise reiste beim G20-Treffen in Bali im vergangenen Jahr vorzeitig ab und machte so seinen Unmut deutlich. Der damalige US-Präsident Donald Trump verließ den virtuellen G20-Gipfel in Riad vor drei Jahren, um Golf zu spielen.



