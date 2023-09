Luxemburg (ots/PRNewswire) -- Weltweite Expansion, die mehr dynamische Talente erfordertDer Gründer und Geschäftsführer der SquaredFinancial Group Philippe Ghanem, ein 20-jähriger Veteran in der Finanzbranche, hat einen inspirierenden Aufruf an Talente gerichtet, sich seinem führenden Unternehmen anzuschließen, und dabei die entscheidende Rolle von Talenten für den Erfolg eines jeden Unternehmens hervorgehoben.Da die Gruppe eine aufregende Expansionsphase in den vier Ecken der Welt einleitet, steht der Ruf nach Talenten im Mittelpunkt. Philippe Ghanem ist der festen Überzeugung, dass die Menschen der Eckpfeiler eines jeden erfolgreichen Unternehmens sind, die das Wachstum fördern und die Innovation steuern. Das derzeitige Team, bestehend aus Branchenexperten und Fachleuten, hat den Grundstein für einen revolutionären Weg gelegt, und nun möchte das Unternehmen dieses bemerkenswerte Fundament mit weiteren vorausschauenden Köpfen verstärken.Die herausragende Entwicklung der SquaredFinancial Group im Bereich der Finanztechnologie seit 2005 ist geprägt von Innovation und einem starken Engagement, Anlegern auf der ganzen Welt einen hochwertigen Service zu bieten. Mit einer entschlossenen Vision sind das Unternehmen, sein Management und sein Team der Entwicklung von Spitzentechnologie immer einen Schritt voraus gewesen.Sollten Bewerber diesem Aufruf folgen, erhalten sie die einmalige Gelegenheit, mit Fachleuten zusammenzuarbeiten. Der visionäre Ansatz von Philippe Ghanem in Verbindung mit der technologischen und finanziellen Expertise des Unternehmens ebnet den Weg für eine Zukunft, die den Online-Handel neu definiert.Philippe Ghanem, Gründer von Squared Financial, erklärte stolz: "Unsere Erfolgsgeschichte wird durch unser Engagement und unsere Bereitschaft unterstrichen, grenzenlose Möglichkeiten und Herausforderungen anzunehmen. Wir expandieren heutzutage ständig und mein Aufruf macht es klar und deutlich: Schließen Sie sich der Familie von SquaredFinancial an, um unser Geschäftsfeld weiter auszubauen und unsere Expertise auf Investoren mit unterschiedlichem Hintergrund auszuweiten."Potenzielle Talente werden ermutigt, diese einmalige Gelegenheit zu ergreifen und ihre Karriere durch einen Beitritt zum SquaredFinancial-Team auf neue Höhen zu bringen. Sie werden eingeladen, die Webseite des Unternehmens unter https://lp.sqfin.com/careers/en zu besuchen.Informationen zu SquaredFinancialDie SquaredFinancial Group ist ein etabliertes, kapitalkräftiges FinTech-Unternehmen, das im Jahr 2005 gegründet wurde. Ziel der Gruppe ist es, eine zentrale Anlaufstelle zu werden, die alle finanziellen Bedürfnisse der Investoren erfüllt. Mit rund zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanztechnologie und im Handel bietet das Unternehmen globale Lösungen für Händler unterschiedlicher Generationen und Hintergründe, die ein intuitives und hochentwickeltes Investment-Gateway suchen. Als reguliertes Unternehmen bietet es den Anlegern eine Online-Plattform, die von modernster Technologie unterstützt wird und die Möglichkeit bietet, alle Arten von Märkten zu handeln.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2201126/Squared_Financial.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1987371/Squared_Financial_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/philippe-ghanem-grunder-und-geschaftsfuhrer-der-squaredfinancial-group-ruft-talente-weltweit-dazu-auf-die-zukunft-des-online-handels-zu-gestalten-301922706.htmlPressekontakt:Gretta Khoury,marketing@squaredfinancial.com,002484671943Original-Content von: Squared Financial, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161815/5599575