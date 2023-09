DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/09 und 10. September 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Gewerkschaft IG BCE pocht auf Beschäftigungssicherung bei Covestro-Übernahme

Die Chemie-Gewerkschaft IG BCE pocht vor dem Hintergrund der Übernahme-Gespräche auf eine Sicherung der Beschäftigung: "Für die Covestro-Belegschaftsvertretungen und die IG BCE ist entscheidend, dass der Konzern jetzt nachhaltig zukunftsfest gemacht wird. Das gilt vor allem für Standorte und Beschäftigung", sagte der IGBCE-Sprecher der Rheinischen Post. "Dafür setzen wir uns mit Nachdruck ein." Zugleich betonte der Sprecher, man werde sich nicht an Kapitalmarkt-Spekulationen beteiligen.

Munich Re: Marktumfeld für Rückversicherer weiter vielversprechend

Die Munich Re sieht in den kommenden Jahren ein solides Marktumfeld, wenn auch mit erhöhter Unsicherheit. Wie der Konzern anlässlich des jährlichen Treffens der Rückversicherungsbranche in Monte Carlo mitteilte, wird der globale Rückversicherungsmarkt bis 2025 voraussichtlich real leicht wachsen, allerdings etwas langsamer als im Zeitraum 2020 bis 2022. "Das Marktumfeld ist weiterhin komplex", sagte Munich-Re-Vorstandsmitglied Thomas Blunck. "Unsicherheiten durch Inflation, mögliche Folgen geopolitischer Risiken oder der De-Globalisierung sowie dynamische Risiken - Klimawandel, Cyber - sind Beispiele hierfür." Der Konzern sei bereit, seine Kapazitäten zu erhöhen - bei entsprechenden Raten und Bedingungen.

Swiss Re: Nichtleben-Versicherer verbessern ihre Profitabilität

Mit den höheren Zinsen sollte sich laut einer Studie des Swiss Re Institute die Profitabilität von Nichtleben-Versicherern erhöhen. Die Branche gleiche Preise kontinuierlich den erhöhten Risiken an, während gestiegene Portfolio-Renditen für höhere Nettokapitalerträge sorgten, so die Swiss Re unter Berufung auf die sigma-Studie "Raising the bar - non-life insurance in a higher risk, higher return world".

SpaceX muss vor nächster Starterlaubnis erst erheblich nachbessern

SpaceX muss erst Dutzende von Schritten unternehmen, bevor das Unternehmen wieder eine seiner Starship-Raketen starten darf. Am Freitag teilte die Federal Aviation Administration (FAA) mit, dass das Unternehmen nach der Explosion seiner Starship-Rakete während des ersten Testflugs im April 63 separate Korrekturschritte durchführen muss.

Netflix holt die ehemalige US-Botschafterin Susan Rice zurück ins Board

Netflix hat die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Susan Rice, erneut in sein Board berufen. Der Streamingdienst teilte mit, dass Rice, die auch als nationale Sicherheitsberaterin tätig war, eine jährliche Vergütung von 300.000 US-Dollar erhalten wird.

Goodyear baut 1.200 Stellen im Ausland ab

Goodyear Tire & Rubber will im Rahmen einer Umstrukturierung der Belegschaft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika rund 1.200 Stellen abbauen. Der in Akron im US-Bundesstaat Ohio ansässige Reifenhersteller erklärte, dass die vorgeschlagene Umstrukturierung auch zur Schaffung von 500 Stellen führen werde, hauptsächlich in der bestehenden Shared-Services-Organisation in Rumänien, was bedeutet, dass der Plan zu einem Nettoabbau von 700 Stellen führen soll.

