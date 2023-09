DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/09. und 10. September 2023

Chinesische Inflation kehrt im August zurück und gibt der Wirtschaft Auftrieb

Die chinesische Inflation kehrte im vergangenen Monat zurück, nachdem die Verbraucherpreise im Sommer gesunken waren. Dies ist ein hoffnungsvolles Zeichen für Peking, dass die Gefahr einer Deflation etwas eingedämmt ist. Dennoch sind Volkswirte der Auffassung, dass die Deflation noch nicht überwunden hat, da die Verbraucherpreisinflation nur knapp über Null liegt und die Erzeugerpreise den elften Monat in Folge fallen, wenn auch langsamer als zuvor. Deflation ist das Gegenteil von Inflation und bezeichnet den Rückgang des allgemeinen Preisniveaus. Ein Preisverfall auf breiter Ebene entsteht, wenn sich Verbraucher in Erwartung immer weiter sinkender Preise mit Käufen zurückhalten, was wiederum Umsatz, Gewinn und Investitionen von Unternehmen drückt.

USA und Saudi-Arabien sprechen über Sicherung von Metallen für E-Autos - Kreise

Die US-Regierung und Saudi-Arabien befinden sich in Gesprächen, um sich Metalle in Afrika zu sichern, die für die Energiewende beider Länder benötigt werden. Die Vereinigten Staaten versuchen, Chinas Dominanz in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge zu unterwandern, und das Königreich will für 15 Milliarden US-Dollar Anteile am globalen Bergbau erwerben, sagten Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind.

Italien steigt aus Chinas Seidenstraße aus - Zeitung

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni soll nach Medienberichten ihrem chinesischen Amtskollegen Li Qiang an Rande des G20-Gipfels in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi klargemacht haben, dass Italien aus dem Seidenstraßen-Projekt Chinas aussteigen wird. Wie unter anderem die Corriere della Sera am Sonntag berichtet, soll als Ersatz dafür ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit China wiederbelebt werden. Das zielt auf die Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ab und war 2004 unterschrieben worden.

Gewerkschaft IG BCE pocht auf Beschäftigungssicherung bei Covestro-Übernahme

Die Chemie-Gewerkschaft IG BCE pocht vor dem Hintergrund der Übernahme-Gespräche auf eine Sicherung der Beschäftigung: "Für die Covestro-Belegschaftsvertretungen und die IG BCE ist entscheidend, dass der Konzern jetzt nachhaltig zukunftsfest gemacht wird. Das gilt vor allem für Standorte und Beschäftigung", sagte der IGBCE-Sprecher der Rheinischen Post. "Dafür setzen wir uns mit Nachdruck ein." Zugleich betonte der Sprecher, man werde sich nicht an Kapitalmarkt-Spekulationen beteiligen.

Sahra Wagenknecht will neue Partei gründen

Die frühere Fraktionschefin der Linkspartei, Sahra Wagenknecht, hat sich laut einem Zeitungsbericht inzwischen zur Gründung einer neuen Partei entschlossen. Wie die Bild am Sonntag unter Berufung auf Vertraute der Linken-Politikerin berichtet, habe sich Wagenknecht entschieden, die Partei zu gründen und der Termin für die Bekanntgabe soll zwischen dem 8. Oktober, dem Tag der Landtagswahlen in Hessen und Bayern, und dem Jahresende sein.

G20/Bundeskanzler lobt Treffen der G20 als "Gipfel der Entscheidungen"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat das Treffen der G20-Staaten in Indien als "Gipfel der Entscheidungen" gelobt. Es seien wichtige Beratungen gewesen, sagte der Scholz am Sonntag nach dem Abschluss des zweitägigen Gipfels in der indischen Hauptstadt Neu Delhi. Bei dem Gipfel seien viele Dinge vorangebracht worden, die wichtig für die Entwicklung der Welt seien, erklärte der deutsche Regierungschef. Bei großen Fragen wie dem Klimawandel seien die Staaten "nicht zurückgefallen", sondern blieben weiter ambitioniert, betonte Scholz.

Scholz fordert Union zu Engagement beim Deutschland-Pakt auf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Union zum Engagement bei dem von ihm vorgeschlagenen Deutschland-Pakt gedrängt. "Dass ich mich nicht nur auf Gemeinden und Länder bezogen habe, sondern ganz bewusst die große Oppositionspartei eingeladen habe, Vorschläge zu machen, die für mehr Tempo in Deutschland sorgen, das ist wichtig", sagte er den Sendern RTL und ntv am Wochenende. "Denn das ist das, was alle hier wollen", fügte der Kanzler hinzu. Bei so wichtigen nationalen Fragen "geht's nicht ums Lästern, sondern ums Zusammenarbeiten".

Handwerkspräsident warnt vor Kollaps der Baubranche

Handwerkspräsident Jörg Dittrich hat vor einem Kollaps der Baubranche gewarnt. "Wir fahren beim Bau mit hohem Tempo auf eine Mauer zu und die Bundesregierung schafft es einfach nicht, auf die Bremse zu treten", sagte Dittrich der "Bild am Sonntag". Die Aufträge im Baugewerbe, vor allem im Wohnungsbau, sind in Deutschland deutlich eingebrochen. Das Baugewerbe mit seinen 2,33 Millionen Beschäftigten sei eine Schlüsselbranche für das Handwerk. "Und dieser Sektor droht gerade komplett einzubrechen", sagte Dittrich. Noch würden Projekte abgearbeitet, die vor mehreren Jahren beschlossen und finanziert wurden. Die Baufinanzierungen für künftige Projekte seien aber massiv eingebrochen. "Wenn die Politik nicht gegensteuert, wird sich das im Abbau von Kapazitäten niederschlagen."

DFB trennt sich von Bundestrainer Hansi Flick

Hansi Flick ist nicht mehr Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Beim Länderspiel am kommenden Dienstag in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich werden Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die Nationalelf einmalig betreuen. Ziel ist laut DFB, möglichst zeitnah die Nachfolge von Hansi Flick zu regeln.

Mindestens 40 Tote bei schwerem Luftangriff auf Sudans Hauptstadt Khartum

Bei einem Luftangriff auf ein Stadtviertel der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind laut Demokratieaktivisten mindestens 40 Menschen getötet worden. "Gegen 7.15 Uhr hat ein Militärflugzeug die Gegend um den Qouro-Markt bombardiert", erklärte das örtliche sogenannte Widerstandskomitee am Sonntag. Die Zahl der Opfer könnte demnach noch steigen. Es war einer der schwersten Angriffe seit Beginn der Kämpfe zwischen der Armee und der rivalisierenden RSF-Miliz.

