Tieftraurige Gesichter gab es zuletzt bei FuelCell Energy-Aktionären zu sehen. Schließlich ergibt sich im Wochenvergleich ein Minus von 2,04 Prozent. An drei der vier Tage ging es für das Wertpapier nach unten. Besonders heftig erwischte es FuelCell Energy am Mittwoch mit einem Minus von rund 2,08 Prozent. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können. Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...