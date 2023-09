Wieder einmal leiden mussten zuletzt Barrick Gold-Aktionäre. Schließlich findet sich der Kurs 2,11 Prozent niedriger wieder als vor einer Woche. Mit Verlusten schloss das Wertpapier an insgesamt vier der vier Sitzungen. Richtig fies war es am Dienstag mit einem Minus von 1,24 Prozent. Ist nun alles vorbei? Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Bei Barrick Gold steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...