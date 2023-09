Freiburg (ots) -



Eins muss man der Fußball-Nationalelf lassen: Sie hält die deutsche Tugend der Gründlichkeit hoch. Sie hat den Fans ihren Sport so gründlich vermiest, dass nur fünf Millionen das 1:4-Debakel gegen Japan überhaupt noch sehen wollten im TV. Eine erbärmliche Quote. (...) Coach Hansi Flick ist daran nicht allein schuld. Den hochdotierten Fußballern fehlt es schon seit längerem an der Bereitschaft, alles zu geben, sobald sie das deutsche Trikot überstreifen. Aber Flick ist verantwortlich für eine nicht enden wollende Serie von taktischen Experimenten, die allesamt in die Hose gingen. Dass der Deutsche Fußball-Bund ihn nun freistellt, ist überfällig. Er hätte es schon nach der WM in Katar tun sollen. Ob Rudi Völler es gegen Frankreich besser macht, darf allerdings bezweifelt werden. Er war als Gute-Laune-Onkel verpflichtet worden, nicht als Spitzencoach. Beim DFB sitzt der Karren so tief im Dreck, dass man von Vorfreude auf die Heim-EM 2024 schon gar nicht mehr sprechen mag. https://www.mehr.bz/khs254j



