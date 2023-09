Bereits im vergangenen Jahr konnte sich die Beteiligungsgesellschaft Altech Advanced Materials als Unternehmen für neuartige Batterietechnologie positionieren. Dank der Beteiligungen an den Projektgesellschaften SILUMINA ANODES und CERENERGY ist es gelungen, in den Wachstumsmärkten für E-Mobility und stationäre Batteriespeicher mit neuartigen Materialien und bahnbrechenden Technologien Fuß zu fassen. Dabei sind die weiteren Ziele klar definiert. Zusammen mit den Partnern der Gruppe wollen die Heidelberger einen positiven Beitrag zur Energiewende leisten und damit am stark wachsenden Markt für Batteriesysteme partizipieren. Drei noch in diesem Jahr zu erwartende Meilensteine könnten die Aktie dabei in höhere Gefilde bugsieren.

