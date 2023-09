Potsdam (ots) -Am 28. September bietet komoot von 11-12 Uhr ein kostenloses Webinar, mit spannenden Studienergebnissen und exklusiven Vorteilen für Teilnehmer.Mit 35 Millionen Usern weltweit ist komoot eine der am schnellsten wachsende Outdoor-Plattformen für das Wandern und Radfahren. Jeder fünfte Deutsche hat komoot auf seinem Handy installiert. Institutionen wie Schweiz Tourismus, Visitflanders und Schwarzwald Tourismus profitieren bereits seit geraumer Zeit von der Partnerschaft mit komoot. Aber wie gestalten sich solche Kooperation, welchen Mehrwert bringt die Plattform für Destinationen und wie erreicht man die riesige Outdoor-Community am besten? Im kostenfreien Webinar wird das Team von komoot die zahlreichen Möglichkeiten präsentieren. Auch die aktuelle B2B-Studie wird vorgestellt und Teilnehmer erhalten einen exklusives Early-Bird-Angebot.komoot Webinar: Begeistere mit Outdoor-InhaltenDas kostenfreie Webinar von komoot startet am 28.9., 11-12 Uhr.Erfahre alles über die vielfältigen Möglichkeiten der 35 Mio. User Plattform. Sei dabei und erhalte exklusive Vorteile!Anmeldung unter: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwA0fesiQ8XRRU0Uwxv1rbamJOqYSc9AAb9ZabNDUW28ZXFw/viewformDatum: 28.09.2023, 11:00 - 12:00 UhrOrt: Potsdam, DeutschlandUrl:https://komoot.business/dekomoot Webinar Jetzt anmelden (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwA0fesiQ8XRRU0Uwxv1rbamJOqYSc9AAb9ZabNDUW28ZXFw/viewform)Pressekontakt:Jördis Hille, Kommunikationsmanagerin komoot, joerdis@komoot.de, https://komoot.business/deOriginal-Content von: Content Netzwerk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091868/100911025