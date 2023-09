Im Bereich der alternativen Investments entsteht gerade ein neues Subsegment: Climate-Tech-Investments. Xavier Sarras, Gründungspartner des Climate-Tech-Investment-Hauses 4P Capital, berichtet im Gespräch mit FINANCE-TV, dass der Climate-Tech-Markt rund 100 Milliarden Euro groß ist und mit über 25 Prozent pro Jahr wächst. Derzeit fließt das Geld der Investoren noch überwiegend in Climate-Tech-Venture-Capital, aber Sarras berichtet, dass sich die Kurve nach rechts verschiebt: In dem Segment werden zunehmend spätphasigere Growth-Investments, teilweise sogar auch schon echte Private-Equity-Deals getätigt. "Da entsteht eine große Anlageklasse. Aber diese Kapitalzuflüsse und das Tempo des Hochfahrens reichen nicht. Um die Sustainable Development Goals der UN zu erreichen, müssten jährlich 4 Billionen Euro an privatem Kapital mobilisiert werden", rechnet Sarras vor. Allerdings ist er zuversichtlich, dass die Finanzierungslücke in den nächsten Jahren deutlich kleiner werden wird. "Rund um Klimatechnologien werden riesengroße Märkte entstehen, und deshalb wird auch die Anlageklasse Climate Tech stark wachsen. Den Klimawandel werden wir trotzdem nicht mehr aufhalten können. Aber wir haben Möglichkeiten, die Folgen zu mitigieren." Ob es bereits genügend potentielle Zielunternehmen für Climate-Tech-Fonds gibt, welche Renditen Sarras seinen Investoren in Aussicht stellt und wann Climate Tech im großen Stil ein Betätigungsfeld für Private-Equity-Investoren werden könnte, das alles beantwortet Xavier Sarras hier bei FINANCE-TV.