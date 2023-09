EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CLIQ Digital AG stellt auf Namensaktien um Umstellung in den Depots der Aktionäre am Abend des

20. September 2023

20. September 2023 Neue ISIN DE000A35JS40 und WKN A35JS4 gültig ab dem 21. September 2023

Höhere Transparenz und direktere Kommunikation mit Aktionären beabsichtigt DÜSSELDORF, 11. September 2023 - Die CLIQ Digital AG stellt nach Börsenschluss am 20. September 2023 ihr gesamtes Aktienkapital von Inhaberaktien auf Namensaktien um. Ab dem 21. September 2023 gelten die neue ISIN DE000A35JS40 (bisher: DE000A0HHJR3) und die neue WKN A35JS4 (bisher: A0HHJR). Das Tickersymbol lautet unverändert CLIQ. Die Hauptversammlung der CLIQ Digital AG hatte die Umstellung am 6. April 2023 beschlossen. Für die Aktionäre ist die Umstellung auf Namensaktien kostenlos. Umstellung 6.508.714 Aktien werden im Verhältnis 1:1 von Inhaberaktien auf Namensaktien umgestelllt und von der Clearstream Banking AG im neuen Aktienregister geführt. Die Aktionäre der CLIQ Digital AG werden in den kommenden Tagen von ihren Depotbanken über die bevorstehende Umstellung der Inhaberaktien und die Ersteintragung in das Aktienregister informiert. Die Depotumstellung wird auf Basis des jeweiligen Bestands der Depotkunden am Mittwochabend, den 20. September 2023, erfolgen. Ausstehende Handelsaufträge, die am 20. September 2023 noch nicht ausgeführt wurden, erlöschen durch die Umstellung. Allgemeines Namensaktien erfordern die Führung eines Aktienregisters, in das die Aktionäre der CLIQ Digital AG unter Angabe ihres Namens, Geburtsdatums, ihrer Adresse und elektronischen Adresse sowie der Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien eingetragen werden. Nur Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, gelten als Aktionäre der CLIQ Digital AG. Somit sind nur im Register eingetragene Aktionäre zur Teilnahme und Stimmrechtsabgabe in Hauptversammlungen berechtigt. Die Eintragung in das Aktienregister erfolgt durch die Depotbanken der Aktionäre. Die Rechtsstellung der in das Aktienregister eingetragenen Aktionäre wird durch die Umstellung auf Namensaktien nicht beeinträchtigt und ihre Beteiligung an der Gesellschaft bleibt unverändert. Auch das Recht der Aktionäre, ihre Aktien zu veräußern oder Aktien zu erwerben, wird weder eingeschränkt noch erschwert. Weitere Informationen über die Umstellung auf Namensaktien finden Sie hier . Stellungnahme des Vorstands "Mit der Umstellung auf Namensaktien wollen wir die Vorteile einer direkteren Kommunikation mit unseren Aktionären nutzen und uns mit einer transparenteren Aktionärsstruktur künftig noch stärker an den Bedürfnissen und Anforderungen unserer Investoren orientieren", so Ben Bos, Mitglied des Vorstands.

Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Julián Palacios, j.palacios@cliqdigital.com, +49 151 18476600 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Finanzkalender Finanzbericht Q3/9M 2023 und Videokonferenz Donnerstag 2. November 2023

Über CLIQ Digital Der CLIQ Digital-Konzern vertreibt an Verbraucher weltweit abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme und Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und vertreibt den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigte zum 30. Juni 2023 177 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 40 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Inhaberaktien: ISIN DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR; Namensaktien: DE000A35JS40 und A35JS4) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.



