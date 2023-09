(shareribs.com) New York 10.09.2023 - In der vergangenen Woche wurden die Netto-Longpositionen in US-Rohstoffen erneut ausgeweitet. Dies war unter anderem auf die starken Zuwächse bei Rohöl und Gold zurückzuführen. Auch die Longs auf Kupfer nahmen zu. Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, bauten spekulative Finanzinvestoren ihre Netto-Long-Positionen in zwölf in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...