Die Apple-Aktie konnte am Freitag ein kleines Plus (0,4%) auf 178,18 USD über die Ziellinie retten. Rückblick: Nach Kursverlusten von über 6% hat die Apple-Aktie den Sell-off der beiden vorangegangenen Sitzungen am Freitag zunächst gestoppt. Während die Papiere noch am Dienstag auf das neue September-Top bei 189,98 USD gestiegen waren, stürzten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...