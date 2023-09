Der DAX hat sich am Freitag mit einem kleinen Plus von 0,1% ins Wochenende verabschiedet. Rückblick: Nach fünf Verlustsitzungen in Folge hat der deutsche Leitindex am Freitag erstmals im September einen kleinen Gewinn über die Ziellinie gebracht. Schon zur Eröffnung bei 15.778 notierten die Blue Chips im Gewinn (Vortagsschluss bei 15.719) und sprangen ...

