...und zwar im Bereich der Nichtleben-Rückversicherungen. SWISS RE schätzt, dass der Nichtleben-Rückversicherungsmarkt in den nächsten Jahren stärker wachsen wird als das globale BIP. Der Zehnjahresausblick lasse für den Markt in US-Dollar gerechnet ein nominales Wachstum von rund 5,4 % pro Jahr erwarten, was inflationsbereinigt etwa 3 % entspreche, so das Unternehmen. Der Klimawandel, die sich damit im Rückversicherungsgeschäft verändernden Parameter und die steigende Nachfrage nach Rückversicherungsdeckungen setzten dabei voraus, dass die Renditen in diesem Markt angemessen seien. Nach jahrelang steigenden Preisen kehre der Rückversicherungsmarkt nun zurück zu einem nachhaltigen Preisniveau, hieß es weiter.



In Monte Carlo läuft seit Samstag und noch bis am Mittwoch (13.9.) das alljährliche Treffen von Vertretern aus der Rück- und Versicherungsbranche. Unter den Teilnehmern wird unter anderem über Markt- und Preisentwicklungen in der Branche diskutiert. Der Aktie von SWISS RE scheint das gut zu tun - sie ist heute fester.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



